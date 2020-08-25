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В Туле открылась онлайн-выставка «Тульское качество»
Фото: tula.tpprf.ru

В Туле открылась онлайн-выставка «Тульское качество»

В этом году она впервые проходит в новом формате.

В Туле начала работать традиционная выставка «Тульское качество», организованная Союзом «Тульская ТПП», ФБУ «Тульский ЦСМ» и региональным отделением Союза машиностроителей России при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы. В этом году выставка впервые проходит в онлайн формате.

Теперь она будет работать не три дня, как обычно, а более месяца, причем в круглосуточном режиме. Следующим шагом может стать создание постоянно действующей виртуальной выставки продукции тульских промышленных предприятий и выход на международный уровень.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что тульские предприниматели, работая с региональной палатой, получают доступ к возможностям всей системы торгово-промышленных палат. Так, целый ряд крупных инвестиционных проектов тульских производственных предприятий получили финансирование от федерального Фонда развития промышленности.

В рамках первого дня выставки состоялась панельная дискуссия «Состояние тульского производственного сектора: инвестиции, инновации, экспорт, закупки». Завершится деловая программа первого дня заседанием «круглого стола», на котором будут обсуждаться региональные аспекты общенационального плана выхода из кризиса.

Прямую трансляцию с выставки можно посмотреть здесь.

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