По требованию прокуратуры в Архангельском закрыли вход в ветхий военкомат

Прокуратура Каменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав несовершеннолетних на безопасную окружающую среду.

В селе Архангельское находится нежилое здание бывшего военкомата, расположенное площадью 311,9 кв. м. Оно заброшено и сильно обветшало. Вопреки требованиям законодательства здание и прилегающая территория не закрыты для доступа посторонних.

Это создаёт потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан – в первую очередь, детей. Главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений. Теперь входы на территорию и в само здание закрыты.