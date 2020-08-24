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По требованию прокуратуры в Архангельском закрыли вход в ветхий военкомат

По требованию прокуратуры в Архангельском закрыли вход в ветхий военкомат

Заброшенное здание превратилось в смертельно опасную игровую площадку для местной детворы.

Прокуратура Каменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав несовершеннолетних на безопасную окружающую среду.

В селе Архангельское находится нежилое здание бывшего военкомата, расположенное площадью 311,9 кв. м. Оно заброшено и сильно обветшало. Вопреки требованиям законодательства здание и прилегающая территория не закрыты для доступа посторонних.

Это создаёт потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан – в первую очередь, детей. Главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений. Теперь входы на территорию и в само здание закрыты.

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вчера, в 22:30 +2
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Тульская областьКаменский районАрхангельское

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