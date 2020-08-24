Тульский врач показал настоящую работу коронавирусного госпиталя без купюр
Кадры сняты не «на камеру», а так, как это было на самом деле.
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Никифоров опубликовал на своей страничке на YouTube «прощальное» видео, посвященное нелегкому и опасному труду медиков в госпитале на базе нового корпуса Тульской детской областной клинической больницы.
Пожалуй, кадры интересны именно тем, что сняты в процессе реальной работы и самими медиками. Так, как это происходило на самом деле.
Напомним, о закрытии госпиталя официально сообщили 18 августа. Там работали более 250 сотрудников медучреждений Тулы и области. Также пациентам с COVID-19 оказывали помощь студенты и ординаторы медицинских учебных заведений.
За 4,5 месяца в госпитале вылечили более 1200 пациентов.
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