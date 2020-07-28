В Богородицке полицейские спасли от гибели в колодце мужчину и его сына

Напомним, ранее мы сообщали о трагедии, которая произошла в Богородицке Тульской области. 65-летний мужчина чистил колодец и погиб от отравления токсичным газом.

Оказалось, что жертв могло быть больше, если бы на месте не оказались двое полицейских — кинолог отдельного взвода патрульно-постовой службы, старший сержант полиции Алексей Тюленев и полицейский-водитель, старший сержант полиции Сергей Нехорошев.

Увидев, что мужчина лежит на дне колодца без признаков жизни, его жена начала звать на помощь.

На крики прибежали 46-летний сосед пострадавшего и его 15-летний сын. Подросток потерял сознание сразу после того, как спустился вниз. Его отцу тоже стало плохо, и он не мог самостоятельно выбраться наружу.

В это время мимо на своей машине ехал Сергей Нехорошев. Увидев происходящее, полицейский бросился на помощь. Оценив опасность, он начал разбирать и расширять канализационный люк, чтобы обеспечить доступ к пострадавшим и хорошее проветривание колодца, после чего за руки вытащил мужчину.

– Ему на помощь поспешил коллега Алексей Тюленев, который жил неподалеку и, будучи в отпуске, оказался случайным очевидцем происходящего. Алексей, не раздумывая, бросился в колодец, захватив с собой веревку. Нашел сначала мальчика, крепко обвязал его под руки веревкой и подал другой конец тем, кто стоял наверху, а сам поднимал снизу. Мальчика вытащили, и жизнь его была спасена, — рассказали в полиции.

Потом Алексей осмотрел колодец и увидел рядом еще одного человека. К сожалению, тот погиб, надышавшись парами ядовитого газа канализации.

– Я тогда не думал, полицейский я или нет, долг это мой или порыв, опасно это или нет. Это было неважно. И времени на раздумья не было. Все просто. Люди попали в беду, и я им был нужен, — объяснил Алексей Тюленев.