ДТП с автобусом под Богородицком: погибший мужчина был учителем истории в сельской школе

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сегодня, 30 октября, в Богородицком районе в селе Ломовка опрокинулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Богородицк — Щеглы». По данному факту следователи проводят проверку. По одной из версий, водитель на повороте не справился с управлением на скользкой дороге.

В ДТП погиб 41-летний мужчина. Как оказалось, он был учителем истории и обществознания в Ломовской сельской школе.

Также пострадали три человека — 51-летний мужчина (закрытый перелом плечевой кости), 48-летний (травма головы), 48-летняя женщина (травма позвоночника).