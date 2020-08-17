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1 сентября в тульских школах линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов
Фото из архива Myslo.

1 сентября в тульских школах линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов

С таким предложением выступило министерство образования региона.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, как в регионе пройдет День знаний:
 
- Мы предлагаем провести в этот день праздничные линейки для обучающихся первых классов и одиннадцатых, то есть для выпускников.
 
Остальные школьники примут участие в линейке в своих кабинетах с классными руководителями.
 
По словам Алевтины Шевелевой, в школах, где большое количество первоклассников и выпускников, потоки будут разделены.
 
Также она сообщила, что проверочные работы, которые должны были пройти в конце учебного года, перенесены на сентябрь. Но эти оценки не будут выставлять в электронные дневники — эти работы нужны для корректировки учебного процесса.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:43 0
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