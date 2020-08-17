1 сентября в тульских школах линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов

Фото из архива Myslo.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, как в регионе пройдет День знаний:

- Мы предлагаем провести в этот день праздничные линейки для обучающихся первых классов и одиннадцатых, то есть для выпускников.

Остальные школьники примут участие в линейке в своих кабинетах с классными руководителями.

По словам Алевтины Шевелевой, в школах, где большое количество первоклассников и выпускников, потоки будут разделены.

Также она сообщила, что проверочные работы, которые должны были пройти в конце учебного года, перенесены на сентябрь. Но эти оценки не будут выставлять в электронные дневники — эти работы нужны для корректировки учебного процесса.