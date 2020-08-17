На Косой Горе зарезали мужчину

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Привокзальном округе Тулы. Труп 40-летнего мужчины нашли в одном из домов в поселке Косая Гора. Причиной смерти стало ножевое ранение в грудной клетке.

«Следствием проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.