В Центральном парке Тулы прошел рейд по незаконному выгулу собак

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Владельцам напомнили, что выгуливать животных можно только на специальных площадках.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся рейд по соблюдению правил выгула домашних животных и выявлению недобросовестных собаководов.

Полицейские, сотрудники городской администрации и тульских парков провели с владельцами собак беседы и напомнили, где можно выгуливать животных.

На территории Центрального парка есть три площадки для выгула собак:

около технических ворот со стороны ул. Первомайской,

в районе пляжной зоны со стороны ул. Тульского Рабочего Полка,

по ул. Тульского Рабочего Полка в районе дома №98.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском парке и Баташевском саду — по одной. Кстати, площадку начали строить и в Платоновском парке.

– Все они достаточно просторные. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев, а также урны.

Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парков, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям, — рассказала пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».

Согласно ст. 13 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлены требования к содержанию домашних животных.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.