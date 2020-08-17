В Центральном парке Тулы прошел рейд по незаконному выгулу собак
Владельцам напомнили, что выгуливать животных можно только на специальных площадках.
В Центральном парке им.
Полицейские, сотрудники городской администрации и тульских парков провели с владельцами собак беседы и напомнили, где можно выгуливать животных.
На территории Центрального парка есть три площадки для выгула собак:
- около технических ворот со стороны ул. Первомайской,
- в районе пляжной зоны со стороны ул. Тульского Рабочего Полка,
- по ул. Тульского Рабочего Полка в районе дома №98.
В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском парке и Баташевском саду — по одной. Кстати, площадку начали строить и в Платоновском парке.
– Все они достаточно просторные. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев, а также урны.
Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парков, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям, — рассказала пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».
Согласно ст. 13
- исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.