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В Центральном парке Тулы прошел рейд по незаконному выгулу собак
Фото ГУ ТО «Тульские парки».

В Центральном парке Тулы прошел рейд по незаконному выгулу собак

Владельцам напомнили, что выгуливать животных можно только на специальных площадках.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся рейд по соблюдению правил выгула домашних животных и выявлению недобросовестных собаководов.

Полицейские, сотрудники городской администрации и тульских парков провели с владельцами собак беседы и напомнили, где можно выгуливать животных.

На территории Центрального парка есть три площадки для выгула собак:

  • около технических ворот со стороны ул. Первомайской,
  • в районе пляжной зоны со стороны ул. Тульского Рабочего Полка,
  • по ул. Тульского Рабочего Полка в районе дома №98.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском парке и Баташевском саду — по одной. Кстати, площадку начали строить и в Платоновском парке.

– Все они достаточно просторные. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев, а также урны.
Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парков, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям, — рассказала пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».

 

Согласно ст. 13 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлены требования к содержанию домашних животных.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
  • исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
  • обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:48 +11
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