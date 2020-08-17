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Тульский онколог расскажет, как распознать рак и как с ним бороться

Тульский онколог расскажет, как распознать рак и как с ним бороться

Прямой эфир пройдет в официальной группе регионального минздрава «ВКонтакте».

В среду, 19 августа в 14:00 в официальной группе минздрава «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Прямая трансляция будет посвящена вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний. Проведет прямой эфир главный врач тульского областного онкологического диспансера Дмитрий Истомин.

Врач расскажет, как распознать болезнь на ранней стадии и куда обращаться при подозрении на злокачественное новообразование.

Вопросы можно задавать в комментариях во время прямой трансляции или написать в личные сообщения группы.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:22 0
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