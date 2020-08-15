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За сутки телефонные мошенники увели у туляков почти 2 млн рублей

За сутки телефонные мошенники увели у туляков почти 2 млн рублей

Жертвами аферистов стали 8 жителей области.

Мошенники ежедневно обманывают туляков, похищая с их банковских карт денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. 
 
За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 1 миллиона 833 тысяч рублей.
Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки аферистов. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
 
Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
 
Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
 
 
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