Туляк снял с машины каршеринга магнитолу и прикрутил свою

Фото из архива Myslo.

Ущерб каршеринговой компании составил более 63 тысяч рублей.

В Туле суд рассмотрел уголовное дело о краже из салона автомобиля. Установлено, что вечером 20 февраля мужчина взял напрокат машину Volkswagen Polo, принадлежащую компании ООО «Кашеринг Руссия» («Делимобиль»).

Водитель снял с помощью отвертки штатную автомагнитолу, а затем прикрутил на ее место свою, которую принес с собой. С похищенным имуществом мужчина покинул место преступления.

Злоумышленник причинил указанной компании материальный ущерб на сумму 63 255 руб. 20 коп. Впоследствии магнитола была найдена и возвращена владельцу.

Как сообщает Управление Судебного департамента Тульской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор вступил в законную силу.