На улице Ф. Энгельса в Туле сносят 6-этажку «с Эйфелевой башней»

Похоже, это часть работ по застройке территории возле Центрального парка.

Офисное здание неподалеку от Центрального парка находится прямо за музеем Изобразительных искусств. Сегодня стартовали работы по его сносу.

Ранее в здании по адресу ул. Ф. Энгельса, 62 находилось множество организаций, в том числе Государственная инспекция труда, институт «Тульскгражданпроект» и другие. Многие помнят здание как «дом с Эйфелевой башней»:

По информации СМИ, здание принадлежит бизнесмену Рафику Папяну. И, возможно, снос — это часть работ по комплексной застройке этой территории.