В Одоевском районе несколько мужчин похитили иностранца и держали его в колодце

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Мужчина смог самостоятельно выбраться на поверхность и обратиться в правоохранительные органы.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК Poccии по Тульской области возбуждено уголовное дело статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 9 августа группа мужчин избила иностранного гражданина в селе Ильинское Одоевского района. Затем жертву погрузили в багажник, перевезли в другое место и спустили в канализационный коллектор, где удерживали некоторое время.

Пленник сумел самостоятельно освободиться и обратился в полицию. Следователи проводят все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к совершению преступления.