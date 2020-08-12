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Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе

Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе

Старший по дому работы поддержал, а вот жители дома возмутились.

Вместо 15 вполне себе здоровых ясеней во дворе дома №13 по ул. Мира в Туле теперь только пеньки. У жителей вопрос: кто разрешил вести работы?

Документов, подтверждающих законность вырубки деревьев, у исполнителей работ не оказалось. Жители вызвали полицию и представителя управляющей компании. Оказалось, жилищников тоже никто ни о чем не предупреждал.

Виктория Рогова

Спилили нормальные, уже кронированные деревья. С нами, с жителями, этот вопрос даже не обсуждали. Просто приехали неизвестные и начали пилить. Работы начались еще в выходные, но меня не было в городе. Я только сегодня вернулась и обнаружила лишь пеньки во дворе.

 

Представитель управляющей компании рассказала, что подрядчик должен был спилить во дворе сухие деревья, но вырубку здоровых ясеней с ними никто не согласовывал. 

В присутствии полицейского, составляющего по факту случившегося протокол о незаконной вырубке деревьев, представитель подрядной организации по имени Юрий не отрицал, что именно его сотрудники выполняли работы. Инициативу вырубить деревья он объясняет своим профессиональным опытом.

– Пока есть возможность очистить от сухостоя, мы это делаем, – говорит он, указывая на ствол с зелеными листочками. – Я давно занимаюсь опиловкой и знаю, что такое кронированное дерево через два года просто сгниет и никому не нужно будет. А пока оно живое, может пригодиться. Как кому? Мне нужны.

В ответ на это жители показывают деревья, которые были кронированы пару лет назад, уже обзавелись новой кроной и ничуть не похожи на засыхающие. 

Но Юрий упорно доказывает жителям, что все сделал правильно. По его словам, ясени представляют угрозу – все они вплоть до корней поражены паразитом – златкой: 

– Ясень считается карантинным деревом по всей России. Уже до Турции дошла эта златка. В Туле у нас абсолютно все ясени поражены ею, она повреждает корневую систему и деревья засыхают. Я общаюсь с дендрологами и знаю: приезжали два академика и сказали, что все ясени нужно вырубать и сжигать. Что, собственно, мы и будем делать. 

 

В поддержку незаконных работ неожиданно для остальных жителей высказался старший по дому Александр Анохин:

Александр Анохин

– Я поддерживаю вырубку деревьев. Мне не нравились эти пеньки, которые остались после опиловки. Я сам не обращался к лесорубам. Просто ко мне в квартиру зашел представитель их организации и спросил разрешения спилить. Я не возражал – они же пилили напротив моего подъезда. 

Услышав это, жители начинают возмущаться: полномочий решать подобные вопросы единолично у старшего по дому нет! Чтобы как-то уладить конфликт подрядчик пообещал посадить вместо спиленных другие деревья. Жители согласились. Но окончательную точку в этом споре поставит полиция. 

 

Кстати, на самом деле то, что говорил Юрий по поводу златки, не более чем некомпетентность в вопросе о вредителях. 

Алексей Евсюнин, энтомолог и научный сотрудник Тульского экзотариума рассказал, что на самом деле ясеневая златка не так опасна и пораженное ею дерево вполне можно спасти:

Алексей Евсюнин

– Вредитель поражает только кору дерева, корни при этом не страдают. Да, выпиливать такие деревья нужно, но присутствие золотой златки должен определить специалист. Ясеневая златка в нашем регионе есть, к сожалению, но говорить о том, что ею заражены все деревья, нельзя.
 

 

Галерея
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 1
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 2
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 3
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 4
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 5
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 6
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 7
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 8
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 9
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 10
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 11
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 12
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 13
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 14
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 15
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 16
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 17
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 18
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 19
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 20
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 21
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 22
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 23
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 24
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 25
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 26
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 27
Мне нужнее: в тульском дворе подрядчик самовольно вырубил 15 ясеней и забрал их себе, Фото: 28
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:02 +1
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