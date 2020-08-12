Тульские Кондуки ждет масштабная уборка

Фото tourism.tularegion.ru.

21 августа в Узловском районе пройдет первый этап акции «Вода России».

Романцевские горы станут стартовой точкой 2020 года в масштабной акции «Вода России», которую Минприроды России проводит в рамках нацпроекта «Экология».

Росводресурсы совместно с правительством Тульской области традиционно организуют мероприятия по уборке мусора с берегов голубых озёр.

Романцевские горы вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив.

Уникальные пейзажи Кондуков давно сделали это место точкой массового притяжения туристов. Ситуация обострилась после завершения пандемии, когда из-за скачка популярности Романцевские горы начали страдать от мусора.

В рамках акции помимо командных соревнований по уборке территории предусмотрена программа комитета по спорту Тульской области: состязания по гребле на лодках, байдарках и каноэ, а также гонки на скоростных радиоуправляемых моделях от Федерации судомодельного спорта Тульской области.

Справка

Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза — одно из знаковых мест Тульской области. Они расположены рядом с деревней Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров.

Это место объявлено особо охраняемой природной территорией местного значения. Установлен режим особой охраны территории. Основные направления развития — рекреационное и спортивное.