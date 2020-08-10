В Суворове мужчина жестоко избил случайного прохожего

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По версии следствия, таким образом он решил показать собутыльникам свое превосходство.

В Суворове Тульской области суд вынес приговор местному 26-летнему жителю. Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

Преступление было совершено вечером 15 июля прошлого года. Перед нападением злоумышленник выпивал в компании с приятелями во дворе дома.

«Желая продемонстрировать свое превосходство над окружающими, злоумышленник нанес руками и ногами удары по голове и различным частям тела проходившему мимо мужчине, причинив опасный для жизни вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигуранта к 4 годам и 5 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.