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В Суворове мужчина жестоко избил случайного прохожего
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Суворове мужчина жестоко избил случайного прохожего

По версии следствия, таким образом он решил показать собутыльникам свое превосходство.

В Суворове Тульской области суд вынес приговор местному 26-летнему жителю. Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).
 
Преступление было совершено вечером 15 июля прошлого года. Перед нападением злоумышленник выпивал в компании с приятелями во дворе дома.
 
«Желая продемонстрировать свое превосходство над окружающими, злоумышленник нанес руками и ногами удары по голове и различным частям тела проходившему мимо мужчине, причинив опасный для жизни вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигуранта к 4 годам и 5 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:53 +4
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