Бойня в Алексине: дело в отношении полицейского-стажера направлено в суд

28-летнему Станиславу Волошину вменяют убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении алексинца, который в ноябре прошлого года застрелил одного мужчину и еще одного ранил . 28-летнему Станиславу Волошину вменяют убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц.

По версии следствия, все произошло 10 ноября прошлого года на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной неподалеку от автодороги Железня – Алексин. В ходе конфликта с группой мужчин Волошин выстрелил из самозарядного гладкоствольного карабина в грудь мужчине. Пострадавший скончался в реанимации.

Кроме того, в ходе того же конфликта обвиняемый выстрелил в еще одного человека. По версии следствия, он намеревался его убить, но не довел свой умысел до конца из-за вмешательства очевидцев происшествия. Последние вовремя доставили пострадавшего в больницу, благодаря чему его удалось спасти.

«Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, однако благодаря кропотливой работе следователя были добыты доказательства его вины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним , по информации на момент происшествия, конфликт был «стрелкой»: двое с одной стороны — 23-летний алексинец Роман В. и его 28-летний брат полицейский-стажер Станислав В., против них вышли более десятка человек, местные спортсмены.

На месте завязалась драка, в ходе которой кто-то со стороны многочисленной группировки выстрелил в братьев из травматического оружия. 23-летний Роман получил травмы. Его брат Станислав, по его словам, выстрелил в воздух из своей «Сайги», чтобы отпугнуть противников, а потом стал стрелять и в направлении людей.

Известно, что задержанный Станислав В. около полугода работал стажером в должности инспектора ДПС, а ранее проходил службу в других подразделениях правоохранительной системы.