Туляки: у дома №5 по ул. Академика Обручева незаконно спилили деревья

Жители дома №5 по ул. Академика Обручева пожаловались на незаконную опиловку деревьев возле дома. Они рассказали, что увидели на подъездной двери объявление, что 5 августа планируется провести кронирование зеленых насаждений.

Но по закону, если придомовая территория находится в собственности у многоквартирного дома (МДК), то все действия с зелеными насаждениями на этом участке должны проводиться только с согласия 2/3 голосов собственников этого самого дома.

Жители, которых мы встретили рядом с домом №5 на ул. Ак. Обручева, заявили, что они лично просили директора управляющей компании обрезать эти липы. Но как выяснилось из разговора, собрание собственников не проводилось и протокола собрания нет.

– Мы находимся в тесном общении с Михаилом Михайловичем (директор УК «Свой дом». — Прим. ред.). Он всегда оперативно реагирует на наши обращения. И после урагана, который прошел месяц назад в Туле, мы с советом дома и директором нашей УК решили действовать на опережение, кронировать несколько деревьев, которые находятся очень близко к дому и к линиям электропередачи, — рассказала жительница Инна.

Но, как оказалось, нашлись и те, кто не поддержал идею обезопасить двор.

– Эти деревья росли здесь столько лет, и вдруг оказывается, что их надо срезать. Если машина кого-то сбила, это же не значит, что нужно запретить все машины. Я не против облагораживания территории, но я против того, чтобы меня ставили перед фактом, когда уже все деревья срубили, — говорит Игорь Анатольевич. — Нужна комиссия, которая будет решать, что спиливать, а что нет. УК этот вопрос в одностороннем порядке решать не может.

Как выяснилось позже, кронирование лип было несанкционированным, так как не было собрания жильцов. Об этом Myslo рассказали в горадминистрации.

Застать директора УК удалось прямо возле дома. Он на подъемнике, вооружившись бензопилой, лично опиливал деревья. На вопрос, почему липы обрезают без необходимых документов, директор УК «Свой Дом» Михаил Михайлович Смирнов ответил следующее:

– Никто не хочет отвечать за упавшие деревья. А если они упадут на ребенка, не дай бог? Уголовную ответственность буду нести я, а не те люди, которые против кронирования деревьев. Мы стараемся сделать дворы безопасными насколько это возможно.

Директора не смогла остановить даже полиция, которую вызвали на место жители . Полицейские составили протокол , но липы он, конечно, не вернет.

А вот что осталось от лип напротив соседнего дома по адресу ул. Академика Обручева, 3, корп. 1. Но на опиловку этих деревьев у директора УК были разрешения.