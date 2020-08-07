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В Туле в пятиэтажке на ул. Приупской без газа остались пять квартир

В Туле в пятиэтажке на ул. Приупской без газа остались пять квартир

У жильцов нет ни горячей воды, ни возможности приготовить еду.

В редакцию Myslo обратился житель дома № 4 по улице Приупской Анатолий Сергеевич. Он рассказал, что в его подъезде уже несколько дней нет газоснабжения.

– 5 августа приходили сотрудники горгаза с проверкой и отключили ресурс. После работ газ нам не вернули. Говорят, нет доступа в какую-то квартиру, и пока там не проверят оборудование, так и будем сидеть без газа. Мы уже везде пожаловались, но толку никакого, — говорит 80-летний пенсионер.

По его словам, газа нет ни на плите, ни в колонке: жильцы не могут ни приготовить еду, ни помыться.

За комментарием Myslo обратился в АО «Тулагоргаз».

– Проводились ремонтные работы на общедомовом газопроводе, для пуска газа специалисты не могут попасть в несколько квартир. Сейчас на месте работают слесари. Один стояк пустили (там не было доступа в одну квартиру), второй стояк, где нет доступа в шесть квартир, пока отключен.

Без газа сейчас остаются пять квартир. Но дать ресурс в данный момент нельзя — газопровод не держит давление, т. е. в подъезде где-то либо утечка, либо не перекрыты краны над газовыми приборами.
 
«Тулагоргаз» совместно с городской администрацией разыскивает собственников жилья, чтобы проверить оборудование и вернуть газоснабжение в подъезд.
 
UPD. В 16:38 в новости скорректировано количество квартир, которые пока остаются без газа.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:15 +2
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