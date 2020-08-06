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В Алексине безработный рецидивист украл питбайк
Фото: rhythmguitarpower.com

В Алексине безработный рецидивист украл питбайк

Преступнику не помешал даже металлический забор.

В Алексине полицейские задержали 31-летнего мужчину, укравшего питбайк. Мотоцикл стоял на придомовой территории за металлическим забором, однако преграда не остановила злоумышленника.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские выяснили, что к краже может быть причастен неработающий ранее судимый 31-летний алексинец. Он был задержан, похищенный питбайк изъят. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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вчера, в 22:33 0
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