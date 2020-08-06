Какие дома Тулы обесточат 7 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Ф. Энгельса, 145, 143, 145-а, 147-а, 141 к. 2,
- ул. Жаворонкова, 2,
- пр-т Ленина, 72, 74, 74-а, 76-а,
- ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а,
- Черняховский переулок,
- ул. Благовещенская, 8,
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
- ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
- ул. Железнодорожная, 2-в,
- Мясново: 6-й Полюсный пр-д, 20-40 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 25-а, 20-б, 27, 19, 21,
- ул. Тихмянова, 2-е, 1-г-л, 23,
- 7-й Полюсный пр-д, 1-12, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 1-33 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 1-17,
- 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а,
- пер. Дачный, 1-12.
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