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Какие дома Тулы обесточат 7 августа

Какие дома Тулы обесточат 7 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 145, 143, 145-а, 147-а, 141 к. 2,
  • ул. Жаворонкова, 2,
  • пр-т Ленина, 72, 74, 74-а, 76-а,
  • ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а,
  • Черняховский переулок,
  • ул. Благовещенская, 8,
  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • ул. Железнодорожная, 2-в,
  • Мясново:  6-й Полюсный пр-д, 20-40 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 25-а, 20-б, 27, 19, 21,
  • ул. Тихмянова,  2-е, 1-г-л, 23,
  • 7-й Полюсный пр-д, 1-12, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 1-33 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 1-17,
  • 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а,
  • пер. Дачный, 1-12.

 

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