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Песок на 2 млрд рублей: в Туле заключили под стражу обвиняемого в незаконном предпринимательстве
Изображение Valentin Tikhonov с сайта Pixabay

Песок на 2 млрд рублей: в Туле заключили под стражу обвиняемого в незаконном предпринимательстве

Кроме того, мужчине вменяют отмывание полученных преступным путем денег.

Центральный районный суд Тулы изменил меру пресечения предпринимателя Валерия Гринцова. Ему вменяют незаконное предпринимательство (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) и отмывание полученных преступным путем доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
 
«По версии следствия Г., в период с 2016 по 2019 г. г., незаконно производил разработку природного месторождения в отсутствии лицензии, получив доход на сумму около 2 миллиардов рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на указанную сумму», — сообщили в пресс-службе Управления регионального Судебного департамента.
 
Следователь просил суд ужесточить ранее избранную меру пресечения, так как обвиняемый неоднократно нарушал ограничения и запреты. Суд пришел к выводу, что указанные факты подтверждены и удовлетворил ходатайство.
 
Постановление суда в законную силу не вступило. По апелляционной жалобе защитника обвиняемого материалы дела направлены в вышестоящий суд.
 
Речь идет о Жилевском песчаном карьере, который находится в Веневском районе Тульской области. Известно, что уголовное дело в отношении Гринцова было возбуждено осенью прошлого года и расследованием занимается УФСБ России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:34 +5
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Тульская областьВеневский район

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