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Косогорцы просят отремонтировать спортплощадку на местном стадионе
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Косогорцы просят отремонтировать спортплощадку на местном стадионе

Резиновое покрытие сильно износилось, всё в проплешинах!

В редакцию Myslo обратились жители Косой Горы. Они пожаловались на некачественное резиновое покрытие спортплощадки, расположенной на территории стадиона «Арсенал».

- Нам эту площадку обустроили около года назад. За это время она пришла в ужасное состояние! Кое-где уже стерлось покрытие, а в некоторых местах и вовсе от него оторвались куски, — говорят местные жители.

И прислали в редакцию красноречивое видео:

По словам косогорцев, на этой площадке постоянно собираются поиграть в волейбол или баскетбол много любителей спорта — и молодежь, и люди постарше.

- Это место у нас очень востребовано! Хочется заниматься спортом в нормальных условиях, а не в такой разрухе.

Myslo за комментариями обратился в Управление физической культуры и спорта администрации Тулы. Нам сообщили, что сейчас с подрядчиком ведется претензионная работа — ему поставили задачу перестелить покрытие. В какие сроки это будет выполнено, уточняется.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:49 +1
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