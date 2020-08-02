Житель Новомосковска подобрал ключи к квартире знакомого и обокрал ее

Полицейские в Новомосковске установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, 31-летний ранее судимый мужчина подобрал ключ к входной двери в квартиру своего знакомого. В дальнейшем, воспользовавшись отсутствием законного владельца, он проник в чужое жилище для хищения имущества.

Подозреваемый забрал денежные средства в размере 4 тысяч рублей, бензопилу и аудиоколонку. После обнаружения признаков кражи потерпевший обратился в полицию.

При проведении оперативных мероприятий причастность 31-летнего мужчины к краже удалось подтвердить. В отделе МВД России по Новомосковску ведут работу по выяснению всех деталей случившегося.