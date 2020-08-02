В Тульской областной детской библиотеке ажиотаж после снятия коронавирусных ограничений

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Тульская областная детская библиотека, открывшаяся для посетителей месяц назад, за эти дни узнала, что такое аншлаг! В первые два дня ее посетило больше трехсот человек, а на улице Первомайской даже стояла целая очередь из любителей книг.

Поток людей, истосковавшихся по чтению, не прекращается, хотя он и несколько уменьшился в сравнении с первыми днями. Но и сейчас в библиотеку ежедневно заходит больше 100 человек, и все они уходят с книгами.

Инна Полонская, заведующий отделом мультимедийных и цифровых ресурсов:

Инна Полонская - Библиотека была закрыта почти три месяца, в это время люди много звонили, спрашивали книги, но всё же мы не ожидали таких масштабов. В первый день пришли почти 150 читателей. Это было и радостно, и трудно одновременно, ведь теперь мы работаем в новом режиме. Всё обслуживание происходит в фойе, где могут находиться не более трёх человек, и на улице стояла целая очередь. Принять такое количество людей в один день сложно, но мы мобилизовались и со всем справились.

Новый формат работы библиотеки хоть и несколько непривычен, но максимально безопасен для сотрудников и читателей: всё обслуживание происходит в фойе библиотеки, где расположены специальные стойки для сдачи и выдачи книг.

Сданные книги уходят на пятидневный карантин и в это время никому не выдаются.

Работой с читателями занимаются посменно все сотрудники библиотеки, даже те из них, что не работали на обслуживании прежде.

Татьяна Колчева, заведующий Тульской областной детской библиотеки:

- Обслуживание читателей — совершенно особая библиотечная работа. Если ты не работал на абонементе, ты не настоящий библиотекарь. Со 2 июля сотрудники всех отделов — те, кто имел до этого опыт выдачи книг читателям, и те, кто не имел такового, — работали в авральном режиме: 145 человек в первый день, столько же во второй. Читатели так долго ждали открытия библиотек, что сразу пришли к нам. И это прекрасно!

Книги выдаются читателям по заказу, походить между полками и полистать страницы пока нельзя.

Зато можно прийти со своим списком и отдать его сотруднику за стойкой, и через какое-то время вам принесут всё, что нужно. Бывает сложно выбрать из длинного списка только пять книг — но больше взять за раз нельзя.

Валентина Потапова, главный библиотекарь:

- Пока детям не хватает доступа к книгам: раньше проще было выбрать что-то для души, многие успевали прочитать целую главу, стоя между книжных полок.

Лариса Теличко, заведующий Центром поддержки детского чтения:

Лариса Теличко - Я считаю, что в любом случае наш опыт положителен. Во-первых, мы научились ещё лучше работать в виртуальном пространстве и принимать заказы пользователей. Во-вторых, мы ещё раз убедились, что бумажные книги по-прежнему востребованы.

Конечно, чаще всего приходят со списками литературы из школы. Иногда книги берут родители или бабушки, многие приводят детей впервые. Десятки новых читателей записываются ежедневно.

Татьяна Тарарушкина, главный библиотекарь отдела обслуживания:

- Каждый год люди приходят со списками литературы, и каждый год они примерно одни и те же. Для души дети берут и фантастику, и приключения, и книги о сверстниках — совсем разную литературу. Есть много детей, которые любят читать и читают постоянно. Есть даже дети, которые у нас записаны с годика!

У библиотеки, конечно же, есть постоянные читатели. Они приносят стопки книг, заждавшихся с начала карантина, набирают пять новых — иногда возвращают их прочитанными уже через два дня.

Татьяна Митина, главный библиотекарь отдела обслуживания:

- Для себя дети берут много книг. Девчонки читают романы Т. Крюковой, А. Матвеевой и других авторов. Часто выбирают фантастику, очень любят Н. Щербу, иногда с ней знакомятся уже в третьем классе. Очень популярны книги Е. Гаглоева, разные серии. Из зарубежной литературы пользуется успехом «Повелитель Мух» У. Голдинга, дети много читают Бальзака, часто берут Шекспира: и сонеты, и «Ромео и Джульетта», и другие пьесы. Спрашивают «Убить пересмешника» Харпер Ли. Иногда заказывают книги, которых пока нет в нашей библиотеке, но мы составляем список, и потом обязательно эти книги привозим.

Книги можно заказывать по телефонам библиотеки (31−99−00 и 31−99−11) и в группе ВКонтакте «Тульская детская библиотека на Первомайской». У читателей также есть возможность бесплатно записаться в электронную библиотеку ЛитРес. Впрочем, бумажные издания всё равно остаются вне конкуренции!

Текст: Галия Трушечкина.