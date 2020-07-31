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В Тульской области ревнивец поджег машину соперника под окнами возлюбленной
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ревнивец поджег машину соперника под окнами возлюбленной

Девушка не отвечала взаимностью ухажеру. В какой-то момент он увидел, что к объекту его влюбленности приехал посторонний, и мужчина сильно рассвирепел.

В поселке Партизан Узловского районе разыгралась любовная драма. 37-летний мужчина пытался ухаживать за проживающей в соседнем доме девушкой, но та не отвечала ему взаимностью. Вечером в среду неудачливый ухажер увидел, что объект его влюбленности пригласила в дом гостя, приехавшего к ней на «Ауди-80». Мужчина сильно рассвирепел и поджег машину соперника.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что мужчина признался в содеянном. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:05 +5
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поджог машиныревность

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