В Тульской области ревнивец поджег машину соперника под окнами возлюбленной

Фото из архива Myslo.

Девушка не отвечала взаимностью ухажеру. В какой-то момент он увидел, что к объекту его влюбленности приехал посторонний, и мужчина сильно рассвирепел.

В поселке Партизан Узловского районе разыгралась любовная драма. 37-летний мужчина пытался ухаживать за проживающей в соседнем доме девушкой, но та не отвечала ему взаимностью. Вечером в среду неудачливый ухажер увидел, что объект его влюбленности пригласила в дом гостя, приехавшего к ней на «Ауди-80». Мужчина сильно рассвирепел и поджег машину соперника.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что мужчина признался в содеянном. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.