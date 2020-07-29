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В Туле житель Москвы бегал по улице с окровавленным горлом и пугал людей

В Туле житель Москвы бегал по улице с окровавленным горлом и пугал людей

По его словам, он не помнит, как оказался в нашем регионе.

В одном из популярных тульских пабликов опубликовали пост о мужчине «с перерезанным горлом», который накануне вечером в районе выезда с реки Воронки бросался на автомобили и пугал отдыхающих.
 
Когда водитель проезжавшего мимо Infiniti остановился помочь человеку с пятном крови на горле, тот вскочил к нему на капот. Полицейским пришлось задерживать хулигана с наручниками.
 
Как оказалось, мужчина живет в Москве, а вот как он попал в Тульскую область, не помнит. По его словам, шею он повредил при падении на битые стекла.
 

— Мужчина в состоянии опьянения доставлен в медучреждение. Полицией проводится проверка, выясняются все детали случившегося, — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +5
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