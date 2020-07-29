В Туле житель Москвы бегал по улице с окровавленным горлом и пугал людей
По его словам, он не помнит, как оказался в нашем регионе.
В одном из популярных тульских пабликов опубликовали пост о мужчине «с перерезанным горлом», который накануне вечером в районе выезда с реки Воронки бросался на автомобили и пугал отдыхающих.
Когда водитель проезжавшего мимо Infiniti остановился помочь человеку с пятном крови на горле, тот вскочил к нему на капот. Полицейским пришлось задерживать хулигана с наручниками.
Как оказалось, мужчина живет в Москве, а вот как он попал в Тульскую область, не помнит. По его словам, шею он повредил при падении на битые стекла.
— Мужчина в состоянии опьянения доставлен в медучреждение. Полицией проводится проверка, выясняются все детали случившегося, — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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