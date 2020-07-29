«Романцевские горы» в числе финалистов всероссийского конкурса по развитию экотуризма

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Конкурсная комиссия под председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова объявила финалистов Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма проектного офиса Агентства стратегических инициатив.

В числе финалистов природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» (Кондуки) в Узловском районе Тульской области. Проект участвует в конкурсе АСИ для комплексного развития территории в интересах жителей и гостей региона.

Разработанная на текущий момент концепция развития рекреационного комплекса предполагает сохранение природного богатства территории и в то же время обеспечение комфортных условий для организации всесезонного отдыха. В рамках проекта запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы. Выход в ТОП-30 позволит доработать инфраструктуру таким образом, чтобы красота природы осталась доступной и при этом нетронутой.

Конкурс стал частью комплексной работы АСИ для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.

В финал отобраны 34 проекта. Они получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса, где будут учитываться идеи жителей регионов. 10 победителей конкурса объявят 16 октября.