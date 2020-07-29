Туляк украл из супермаркета 14 палок колбасы

В Туле участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в краже из магазина. По предварительным данным, 23-летний неработающий ранее судимый житель Заречья сумел спрятать при себе и тайно вынести из торгового зала сетевого супермаркета 14 палок сырокопченой колбасы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленника удалось установить, изучив записи камер видеонаблюдения.

В полиции выясняют обстоятельства случившегося.