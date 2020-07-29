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В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института: фоторепортаж

В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института: фоторепортаж

Кадровый состав больниц и поликлиник региона скоро пополнят 236 врачей, 11 из которых закончили учебу с отличием.

28 июля в ТулГУ вручили дипломы выпускникам медицинского института. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил:
 

Алексей Дюмин

- Мы создавали и дальше будем создавать все условия для того, чтобы вы оставались в регионе, чтобы вам было комфортно жить и работать в Тульской области. У нас сейчас строятся новые корпуса больниц. С нуля создаются целые медучреждения, которые мы оснащаем самым современным оборудованием. Наша общая с вами задача – делать всё для сохранения здоровья людей.

Большинство студентов мединститута ТулГУ еще во время учебы начали трудиться в тульских больницах, и этот опыт, по словам ребят, только укрепил их в правильности выбора профессии и в желании работать в медучреждениях региона. 
 
Так, Павел Залетов всегда мечтал заниматься травматологией и ортопедией, и с 10 класса у него была возможность увидеть будущую работу изнутри – сначала он стал санитаром в травматологическим отделении Ваныкинской больницы, с третьего курса работает там же медбратом, после ординатуры вернется сюда уже врачом: 
 
 
– Тульские медики работают в достойных условиях: это касается и оснащенности больниц, и уровня зарплаты, и умения построить командную работу, когда коллектив действует как единое целое. В такой атмосфере даже молодой специалист становится максимально эффективным.
 
Две трети нынешних выпускников мединститута обучались по целевым договорам, и после учебы они пополнят кадровый состав тульских больниц и поликлиник. Например, Анастасия Матюшина вернется в Донской, где будет работать терапевтом в городской больнице. А во время учебы бесценный практический опыт она, как и 56 ее однокурсников, получила в госпитале, где лечились пациенты с коронавирусом:
 
 
– Мной двигало желание помочь и людям, и врачам, на которых легла такая нагрузка и ответственность. Во время работы поняла, что это очень тяжело, но это огромная радость – видеть, как на твоих глазах выздоравливают пациенты.
 
 
– В такие моменты чувствуешь, что живешь и работаешь не зря! – согласен с ней выпускник мединститута Никита Савельев, который после ординатуры будет работать врачом-травматологом в детской обл­больнице. – Кроме того, у студентов есть уникальная возможность пройти практику в самых сложных условиях и получить огромную базу знаний для будущей работы.
 
Виктория Данильченко, врио главного врача БСМП им. Ваныкина:
 
– Студенты ТулГУ, которые работали в нашем инфекционном госпитале, активно участвовали не только в лечебном процессе, но и в организации работы. Мы рады, что такие ребята с активной жизненной позицией были в нашем коллективе. Это достойные кадры для тульских больниц, и мы хотели бы, чтобы они связали свою деятельность с работой в нашей команде. 
 
Кроме выпускников на церемонии вручения дипломов присутствовали и будущие студенты. Абитуриент Ксения Сонькина в 11 классе поступила в областную медицинскую школу, которая открылась в Туле в этом году:
 
 
– Учеба в медицинской школе помогла мне не только подготовиться к поступлению, но и убедиться в том, что профессия врача мне по душе. Поступаю в вуз по целевому направлению от областного онкодиспансера, где буду работать после учебы. Знаю, что у тульских врачей есть возможность повышать профессиональный уровень, ездить на конференции. Так что в Туле работать врачом интересно!
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В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 1
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 2
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 3
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 4
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 5
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 6
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 7
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 8
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 9
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 10
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 11
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 12
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 13
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 14
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 15
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 16
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 17
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 18
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 19
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 20
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 21
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 22
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В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 24
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В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 29
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 30
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 31
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 32
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 33
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 34
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 35
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 36
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 37
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 38
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 39
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 40
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 41
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 42
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 43
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 44
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 45
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 46
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 47
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 48
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 49
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 50
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 51
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 52
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 53
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 54
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 55
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 56
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 57
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 58
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 59
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 60
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 61
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 62
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 63
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 64
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 65
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 66
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 67
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 68
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 69
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 70
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 71
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 72
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 73
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 74
В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института, Фото: 75
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Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:30 +1
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