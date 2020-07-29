В Туле вручили дипломы выпускникам медицинского института: фоторепортаж

28 июля в ТулГУ вручили дипломы выпускникам медицинского института. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил:

Алексей Дюмин - Мы создавали и дальше будем создавать все условия для того, чтобы вы оставались в регионе, чтобы вам было комфортно жить и работать в Тульской области. У нас сейчас строятся новые корпуса больниц. С нуля создаются целые медучреждения, которые мы оснащаем самым современным оборудованием. Наша общая с вами задача – делать всё для сохранения здоровья людей. Большинство студентов мединститута ТулГУ еще во время учебы начали трудиться в тульских больницах, и этот опыт, по словам ребят, только укрепил их в правильности выбора профессии и в желании работать в медучреждениях региона.

Так, Павел Залетов всегда мечтал заниматься травматологией и ортопедией, и с 10 класса у него была возможность увидеть будущую работу изнутри – сначала он стал санитаром в травматологическим отделении Ваныкинской больницы, с третьего курса работает там же медбратом, после ординатуры вернется сюда уже врачом:

– Тульские медики работают в достойных условиях: это касается и оснащенности больниц, и уровня зарплаты, и умения построить командную работу, когда коллектив действует как единое целое. В такой атмосфере даже молодой специалист становится максимально эффективным.

Две трети нынешних выпускников мединститута обучались по целевым договорам, и после учебы они пополнят кадровый состав тульских больниц и поликлиник. Например, Анастасия Матюшина вернется в Донской, где будет работать терапевтом в городской больнице. А во время учебы бесценный практический опыт она, как и 56 ее однокурсников, получила в госпитале, где лечились пациенты с коронавирусом:

– Мной двигало желание помочь и людям, и врачам, на которых легла такая нагрузка и ответственность. Во время работы поняла, что это очень тяжело, но это огромная радость – видеть, как на твоих глазах выздоравливают пациенты.

– В такие моменты чувствуешь, что живешь и работаешь не зря! – согласен с ней выпускник мединститута Никита Савельев, который после ординатуры будет работать врачом-травматологом в детской обл­больнице. – Кроме того, у студентов есть уникальная возможность пройти практику в самых сложных условиях и получить огромную базу знаний для будущей работы.

Виктория Данильченко, врио главного врача БСМП им. Ваныкина:

– Студенты ТулГУ, которые работали в нашем инфекционном госпитале, активно участвовали не только в лечебном процессе, но и в организации работы. Мы рады, что такие ребята с активной жизненной позицией были в нашем коллективе. Это достойные кадры для тульских больниц, и мы хотели бы, чтобы они связали свою деятельность с работой в нашей команде.

Кроме выпускников на церемонии вручения дипломов присутствовали и будущие студенты. Абитуриент Ксения Сонькина в 11 классе поступила в областную медицинскую школу, которая открылась в Туле в этом году:

– Учеба в медицинской школе помогла мне не только подготовиться к поступлению, но и убедиться в том, что профессия врача мне по душе. Поступаю в вуз по целевому направлению от областного онкодиспансера, где буду работать после учебы. Знаю, что у тульских врачей есть возможность повышать профессиональный уровень, ездить на конференции. Так что в Туле работать врачом интересно!