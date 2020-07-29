Тульские соцучреждения получили от благотворителей мебель и канцтовары

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В рамках акции «Время добрых дел» руководителям учреждений для детей-инвалидов и сирот передали сертификаты на благотворительную помощь.

По этим сертификатам 34 социальных учреждения получат автокресла, детские коляски, предметы детской мебели, канцтовары, развивающие игрушки, одежду, средства личной гигиены.

В акции приняли участие представители благотворительного фонда «Столица милосердия», группы компаний «ФармЭко», группы компаний «Детский мир» и компании «МС Интермарк Авто»

В этом году благотворительная акция «Время добрых дел» проходит в девяти регионах страны. Партнеры акции собрали для детей подарки на сумму более 27 млн рублей.