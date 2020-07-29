новости
новости
Регистрация
Тульские соцучреждения получили от благотворителей мебель и канцтовары
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские соцучреждения получили от благотворителей мебель и канцтовары

В рамках акции «Время добрых дел» руководителям учреждений для детей-инвалидов и сирот передали сертификаты на благотворительную помощь.

По этим сертификатам 34 социальных учреждения получат автокресла, детские коляски, предметы детской мебели, канцтовары, развивающие игрушки, одежду, средства личной гигиены.

В акции приняли участие представители благотворительного фонда «Столица милосердия», группы компаний «ФармЭко», группы компаний «Детский мир» и компании «МС Интермарк Авто»

В этом году благотворительная акция «Время добрых дел» проходит в девяти регионах страны. Партнеры акции собрали для детей подарки на сумму более 27 млн рублей.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:39 +3
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиблаготворительностьпомощь детямсоциальные учреждения
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В автоаварии под Медвенкой пострадали два человека
В автоаварии под Медвенкой пострадали два человека
На ул. Металлургов в Туле у трамвая на ходу отвалилось колесо
На ул. Металлургов в Туле у трамвая на ходу отвалилось колесо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.