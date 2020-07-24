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В тульской гостинице задержали неадекватного посетителя с белым порошком
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В тульской гостинице задержали неадекватного посетителя с белым порошком

Вещество направлено в экспертно-криминалистический центр.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта — сработала тревожная кнопка в одном из гостиничных комплексов в Центральном районе Тулы.

— На место незамедлительно был направлен экипаж вневедомственной охраны. Прибывшие росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, шумел и мешал постояльцам гостиницы, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Сообщается, что в холле гостиницы на столе, за которым сидел задержанный, было обнаружено рассыпанное вещество белого цвета.

Мужчину передали следственно-оперативной группе для выяснения всех обстоятельств. Белый порошок направлен в экспертно-криминалистический центр.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 +3
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