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Алексей Дюмин поздравил следователей с профессиональным праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил их за самоотдачу, верность своему делу и весомый вклад в укрепление законности в нашем регионе.

Губернатор Тульской области поздравил работников следственных органов с профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что служба в органах следствия во все времена была и остается не просто работой, а настоящим призванием.
 
«Вы ежедневно боретесь с преступностью, защищаете законные права граждан, отстаиваете принципы справедливости в нашем обществе. Защищаете тех, кто пострадал от преступных посягательств, и обеспечиваете неотвратимость наказания для виновных. Этот непростой труд требует мужества, чести и порядочности. В вашей профессии как нигде важны объективность и внимание к деталям», — гласит текст поздравления.
 
Алексей Дюмин поблагодарил всех сотрудников следственных органов в Тульской области за самоотдачу, верность своему делу и весомый вклад в укрепление законности в нашем регионе. Кроме того, губернатор пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.
 
Напомним, в преддверии профессионального праздника Myslo поговорил с

и.о. руководителя следственного отдела по  Зареченскому району города Тулы майором юстиции Ильданом Зартдиновым. Интервью с ним можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +2
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