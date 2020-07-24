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В Ясногорске остались без воды более 1200 домов
Изображение Susanne Jutzeler, suju-foto с сайта Pixabay .

В Ясногорске остались без воды более 1200 домов

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Днем 24 июля в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступила информация о частичном отключении холодной воды в Ясногорске.
 
В зону отключения попало более 1200 домов различной этажности. Причина — порыв водопровода.
 
— На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:50 +7
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