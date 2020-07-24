В Ясногорске остались без воды более 1200 домов

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Днем 24 июля в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступила информация о частичном отключении холодной воды в Ясногорске.

В зону отключения попало более 1200 домов различной этажности. Причина — порыв водопровода.

— На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.