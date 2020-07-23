После ДТП с автобусом прокуратура выяснила, что водители Тулгорэлектротранса работают сверх нормы

Кроме того, работники выходили трудиться в выходные без письменных распоряжений, а графики сменности велись с нарушениями.

После ДТП на ул. Октябрьской в Туле городская прокуратура провела проверку лицензионных требований и законодательства o безопасности дорожного движения в «Тулгорэлектротранс».

Выяснилось, что продолжительность рабочего времени водителей превышала установленную норму: они трудились в выходные без письменных распоряжений. Также в графиках сменности водителей автобусов не было сведений о времени начала и окончания смены, перерывах для отдыха и питания.

Директору муниципального предприятия внесли представление. В настоящее время нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц.

Кроме того, по постановлениям прокурора должностные лица предприятия привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности перевозки пассажиров и нарушение установленного нормативными правовыми актами режима труда и отдыха водителей.

«Им назначены наказания в виде штрафов в общей сумме 17 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Напомним , 8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным, поврежденными оказались четыре машины: «Волга», Nissan Cefiro, Opel Astra, Kia Sportage.

В аварии пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок.