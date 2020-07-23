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После ДТП с автобусом прокуратура выяснила, что водители Тулгорэлектротранса работают сверх нормы

После ДТП с автобусом прокуратура выяснила, что водители Тулгорэлектротранса работают сверх нормы

Кроме того, работники выходили трудиться в выходные без письменных распоряжений, а графики сменности велись с нарушениями.

После ДТП на ул. Октябрьской в Туле городская прокуратура провела проверку лицензионных требований и законодательства o безопасности дорожного движения в «Тулгорэлектротранс».
 
Выяснилось, что продолжительность рабочего времени водителей превышала установленную норму: они трудились в выходные без письменных распоряжений. Также в графиках сменности водителей автобусов не было сведений о времени начала и окончания смены, перерывах для отдыха и питания.
 
Директору муниципального предприятия внесли представление. В настоящее время нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц.
 

 
Кроме того, по постановлениям прокурора должностные лица предприятия привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности перевозки пассажиров и нарушение установленного нормативными правовыми актами режима труда и отдыха водителей.
 
«Им назначены наказания в виде штрафов в общей сумме 17 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, 8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным, поврежденными оказались четыре машины: «Волга», Nissan Cefiro, Opel Astra, Kia Sportage.
 
В аварии пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок.
Галерея
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 1
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 2
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 3
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 4
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 5
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 6
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 7
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 8
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 9
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 10
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 11
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 12
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 13
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 14
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 15
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 16
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 17
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 18
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 19
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 20
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 21
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:03 +2
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