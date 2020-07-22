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Привязанный к дереву труп в лесу под Богородицком: Возбуждено второе уголовное дело

Привязанный к дереву труп в лесу под Богородицком: Возбуждено второе уголовное дело

На теле обнаружены следы, которые могли остаться от сдавления грудной клетки. Точную причину смерти устанавливает отдел сложных исследований бюро СМЭ.

О расследовании уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» после обнаружения 8 июля неподалеку от деревни Юлинка Богородицкого района привязанного к дереву в лесу трупа 32-летнего местного жителя, сегодня в ходе пресс-конференции рассказал и.о. руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов.

С заявлением об исчезновении сына в июне обратился в полицию отец погибшего. При отработке возможных обстоятельств следователи вышли на его друзей и бывшую сожительницу. Женщина сначала говорила, что не знает о местонахождении мужчины, но спустя некоторое время сообщила, что видела его последний раз в лесу, где он был привязан пищевой пленкой и веревкой к дереву. 

– Выяснилось, что бывшая сожительница погибшего и ее двое друзей обманом заманили мужчину в лес. Мотивом стала ссора, произошедшая три месяца назад между женщиной и жертвой преступления – по ее словам, он оскорбил ее. Под предлогом совместного отдыха, распития спиртного и преподнесения ему сюрприза на такси вся компания приехала в безлюдное место. Там, как они выражаются, «решив пошутить», привязали его к дереву и оставили. А когда вернулись спустя два часа, мужчина был мертв. Мы возбудили еще одно дело по ст. 126 УК РФ «Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть» и объединили его в одно с первым. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы, – пояснил Усов.

Что касается причины смерти, то на данный момент она еще не установлена.  Ее установлением занимается отдел сложных исследований бюро СМЭ. 

– Пока можно сказать только то, что установлены телесные повреждения, которые характерны для сдавливания грудной клетки и асфиксии. Но исследования еще проводятся, – добавил Владимир Усов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:17 +4
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труп в лесупривязан к дереву
Люди
Владимир Усов
Место
Богородицкий районТульская область

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