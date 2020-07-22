Министерство образования прокомментировало жалобы тульских выпускников на слишком сложный ЕГЭ по химии

«Ожидается, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты», – сообщает ведомство.

Российские выпускники жалуются на слишком сложный ЕГЭ по химии. По их словам, задания не соответствовали школьной программе. Возмущенные школьники и их родители создали в интернете несколько петиций с требованием аннулировать результаты экзамена. Среди подписавшихся есть и туляки.

Myslo запросил комментарий у министерства образования региона. Приводим ответ:

— Участники экзаменов могли заранее ознакомиться со структурой и содержанием экзаменов по всем предметам. Кроме того, в течение 2019/20 учебного года проводились многочисленные вебинары для учителей-предметников, подготовлены методические рекомендации для организации самоподготовки будущих участников ЕГЭ, опубликованы варианты КИМ несостоявшегося досрочного периода ЕГЭ 2020 года и ответы к ним.

Экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение и была опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений осенью 2019 года, все задания разрабатывались на основании требований, установленных Федеральными государственными образовательными стандартами.

Уровень сложности заданий КИМ прокомментировали члены предметной комиссии по химии Тульской области. Эксперты отметили, что задания по своей структуре полностью соответствуют демонстрационным вариантам и КИМам, в том числе и материалам, которые напечатаны в пособиях по подготовке к ЕГЭ, составителем которых является руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ по химии Добротин Д. Ю.

Объективно оценить сложность заданий ЕГЭ по химии можно будет только после подсчета баллов.

Ожидается, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты.

В Тульскую область результаты ЕГЭ по химии должны прийти 30 июля.

Кроме того, в некоторых СМИ появилась информация, что одной из тульских школьниц после того, как она увидела задания ЕГЭ, стало плохо.

— В день проведения экзамена по химии, который проходил 18 июля, из 802 сдававших 6 участников ЕГЭ из Дубенского, Киреевского, Суворовского районов и Тулы досрочно завершили экзамен по медицинским показаниям, из них одна участница по состоянию здоровья, которое не связано с проведением ЕГЭ, доставлена в медицинское учреждение на машине скорой помощи.