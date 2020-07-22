Заблудившихся тульских грибников нашли в Чертовом городище под Калугой

Фото из архива Myslo.

В минувшее воскресенье трое жителей Щекино гостили в Сосенском Калужской области. Они отправились в лес собирать грибы-ягоды. Мужчина лет 60 и две женщины — 57 и 39 лет — вошли в лес в районе Чертова городища и заблудились, сообщает «Знамя Калуга».

О том, что они потерялись, грибники сообщили сами по телефону. Поисковики «Лизы Алерт», МЧС и козельская полиция искали их продолжительное время — безрезультатно.

Повторно выйти на связь у «потеряшек» получилось к полуночи. Местоположение установить не удалось. Позже выяснилось, что люди уходили дальше от Чертова городища в сторону Гранного холма.

Все это время пожарная машина дежурила в районе поиска с включенной сиреной. Связь с потерявшимися была нестабильной. Поисковики присоединились к спасателям и вели грибников по телефону.

Потерявшиеся вышли на дорогу между Сосенским и Гранным холмом на зов сирены пожарной машины. Спасательная операция завершилась рано утром.