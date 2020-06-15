В смерти пациента Новомосковской больницы подозревают медработника: свидетелей проверяют на детекторе лжи

Тульский следственный комитет рассказал о ходе расследования по делу о смерти Константина К.

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Сегодня из релиза регионального СК стало известно, что дело о смерти в больнице сейчас находится в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области. Дело возбуждено по факту смерти жителя города Новомосковска в Тульской областной клинической больнице по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 30 мая 2020 года в 9 часов 50 минут в реанимационное отделение Новомосковской городской клинической больницы был госпитализирован 43-летний местный житель с диагнозом «шок неясной этиологии».

В тот же день в 23 часа 15 минут мужчину переместили в Тульскую областную клиническую больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

1 июня 2020 года мужчина скончался.

Как сообщает СК, «в ходе расследования уголовного дела задержан и допрошен в качестве подозреваемого один из работников ГУЗ ТО «Новомосковская городская клиническая больница», который в ходе допроса пояснил, что травма головы была получена потерпевшим в палате больницы в результате падения и удара о кафельный пол при перемещении его подозреваемым с кушетки на больничную кровать».

Сейчас эту версию наряду с другими проверяют следственным путем. Назначена не только судебно-медицинская, но и ситуационная экспертиза: именно она позволит определить, мог ли погибший получить такие травмы при обстоятельствах, изложенных подозреваемым.

Следователи провели осмотр палаты реанимационного отделения Новомосковской больницы, в которой находился потерпевший, допрошены его родственники, знакомые, соседи и коллеги. Также в качестве свидетелей допрошен персонал медучреждений, произведена выемка медицинской документации.

Ряд свидетелей проверили на полиграфе.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления.

Напомним, это трагическое происшествие обсуждали на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина. Он назвал ситуацию вопиющей и потребовал разобраться в случившемся: «Это происшествие не удастся спустить на тормозах. Замолчать не получится — виновные должны быть наказаны».

43-летний Константин К. был госпитализирован в Новомосковскую горбольницу, но после подозрения на коронавирус его решено было перевезти для лечения в Тулу. Мама Константина случайно заметила ссадины и гематомы на лице и голове сына. По ее словам, работники больницы всячески пытались скрыть происшествие.

На следующий день родственникам Константина сообщили, что он скончался от черепно-мозговой травмы.