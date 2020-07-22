На ул. Кирова в Туле в двойном ДТП таксист заехал под грузовик
По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.
Как стало известно Myslo, около 19.00 на пересечении улиц Кирова и Шухова в Пролетарском районе Тулы произошло двойное ДТП.
По предварительным данным, водитель таксомотора «Лада Ларгус» врезался в контейнеровоз – от удара переднюю часть кузова легковушки смяло. Также участником ДТП стал кроссовер Toyota.
Информации о пострадавших пока не поступало, на перекрёстке затруднено движение – участники аварии практически полностью перекрыли проезд.
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