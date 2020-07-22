На ул. Кирова в Туле в двойном ДТП таксист заехал под грузовик

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как стало известно Myslo, около 19.00 на пересечении улиц Кирова и Шухова в Пролетарском районе Тулы произошло двойное ДТП.

По предварительным данным, водитель таксомотора «Лада Ларгус» врезался в контейнеровоз – от удара переднюю часть кузова легковушки смяло. Также участником ДТП стал кроссовер Toyota.

Информации о пострадавших пока не поступало, на перекрёстке затруднено движение – участники аварии практически полностью перекрыли проезд.