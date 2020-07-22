После проверки Генпрокуратурой тульского морга возбуждено уголовное дело

Об этом сегодня рассказал журналистам и.о. руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов.

По материалам проверки Генпрокуратурой, проведенной в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», тульское СУ СК РФ возбудило уголовное дело. Расследование ведется в рамках ст. 169 УК РФ – воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

– Следствие ведется, поэтому прокомментировать сейчас не могу, – добавил Владимир Усов.

Напомним, проверка главного надзорного ведомства страны проводилась в Бюро судмедэкспертизы в июне 2020 года. В распоряжении редакции Myslo оказались итоги прокурорской проверки Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы и деятельности его руководителей.

Генпрокуратура пришла к выводу, что руководство учреждения, пользуясь пробелами нормативного правового регулирования, с 2017 года на системной основе организовало незаконное оказание платных немедицинских услуг, в том числе ритуальных, по санитарной и косметической обработке трупов, их бальзамированию, предпохоронному сохранению и перевозке тел умерших, предоставлению в прокат зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминания и т. д. При этом большинство видов оказываемых на платной основе услуг, согласно приказу Минздрава РФ, входило в должностные обязанности санитаров.

Прокуратура также провела анализ скорости работы судебных медиков и выяснила — оказание платных услуг снижает их работоспособность. Они проследили динамику роста доли экспертиз трупов, которые проводились со сроком более 1 месяца: в 2017 году — 25,7%, в 2019 году — 71,6%. Это в 3,5 раза превышает среднее значение по РФ.

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