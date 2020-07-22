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После проверки Генпрокуратурой тульского морга возбуждено уголовное дело

После проверки Генпрокуратурой тульского морга возбуждено уголовное дело

Об этом сегодня рассказал журналистам и.о. руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов.

По материалам проверки Генпрокуратурой, проведенной в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», тульское СУ СК РФ возбудило уголовное дело. Расследование ведется в рамках ст. 169 УК РФ – воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

– Следствие ведется, поэтому прокомментировать сейчас не могу, – добавил Владимир Усов.

Напомним, проверка главного надзорного ведомства страны проводилась в Бюро судмедэкспертизы в июне 2020 года. В распоряжении редакции Myslo оказались итоги прокурорской проверки Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы и деятельности его руководителей.

Генпрокуратура пришла к выводу, что руководство учреждения, пользуясь пробелами нормативного правового регулирования, с 2017 года на системной основе организовало незаконное оказание платных немедицинских услуг, в том числе ритуальных, по санитарной и косметической обработке трупов, их бальзамированию, предпохоронному сохранению и перевозке тел умерших, предоставлению в прокат зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминания и т. д. При этом большинство видов оказываемых на платной основе услуг, согласно приказу Минздрава РФ, входило в должностные обязанности санитаров.

Прокуратура также провела анализ скорости работы судебных медиков и выяснила — оказание платных услуг снижает их работоспособность. Они проследили динамику роста доли экспертиз трупов, которые проводились со сроком более 1 месяца: в 2017 году — 25,7%, в 2019 году — 71,6%. Это в 3,5 раза превышает среднее значение по РФ.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:10 +3
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