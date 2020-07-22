ТулГУ открывает общежития: как будут жить студенты в новом учебном году

Общежитие закрылось еще в марте. В июне разрешили забирать вещи – заходить в комнату можно было не дольше, чем на 15 минут, и только в средствах индивидуальной защиты. Теперь, когда с 7 июля приказом губернатора был снят дистанционный режим для ВУЗов, общежития ТулГУ вновь стали открыты для студентов.

Условия для въезда в общежитие оказались достаточно серьезными. На основании Приказа ФГБОУ ВО «ТулГУ» №1334 от 14.07.2020 г. «О мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в общежитиях студенческого городка» студентам нужно сдать тест на коронавирус либо изолироваться на две недели в общежитии. Заселение проходит только после получения результатов теста.

Студент, сдавший тест, может дождаться его результатов в общежитии в условиях самоизоляции. Если студент отказывается от сдачи теста – ему придется провести две недели в общежитии с ежедневным измерением температуры. Если студент покидает общежитие более чем на два дня, он обязан повторить одну из процедур. Средняя цена в Туле на тест COVID-19 – около 1500 рублей.

Работающим студентам нужно представить справку с работы, чтобы работодатель подтвердил готовность предоставления средств индивидуальной защиты студенту, а руководство общежития смогло внести эту информацию в списки проживающих.

По данным Роспотребнадзора, вузы вправе действовать по ситуации, исходя из внутреннего эпидемиологического положения. Учитывая, что в общежитиях комнаты рассчитаны на 2-3 человека, соблюдать социальную дистанцию в них невозможно, а значит, риск заражения довольно высок. Чтобы избежать этого и обезопасить студентов, руководство ТулГУ вводит необходимые меры.

По результатам анонимного опроса, участие в котором приняло 64 человека, довольны указом около 9% опрошенных. Более 40% студентов, проживающих в общежитии, приняли нейтральную позицию, а половина респондентов недовольны условиями заселения.

– Я не очень обрадована условиями проживания. Очень неприятно, что при снятии всех ограничений во всей стране у нас все происходит в последнюю очередь, – комментирует ситуацию одна из студенток.

Есть и те, кто, наоборот, вполне доволен тем, что студентам дали возможность вернуться:

– Я доволен исключительно из-за того, что появился хоть какой-то документ, позволяющий мне проживать в общежитии. Да, по этому документу тяжело добиться жилья, но он хотя бы есть. Именно отсутствие юридической силы больше всего беспокоило меня в этом вопросе. Сейчас, когда я снял себе квартиру, мне не нужно общежитие. Но я, технически, могу себе позволить жизнь в нем, – рассуждает другой участник опроса.

Некоторые студенты оставались в общежитиях даже на дистанционном обучении. Сергей, проживающий в общежитии еще со времени карантина, высказал свою точку зрения по этому поводу:

– В какой-то момент в общежитии творилась анархия. Никто ничего не знал, пока не вышел приказ. Условия, в принципе, все логичные и, по-моему, правильные, ибо мы до сих пор каждый день измеряем температуру, и, если бы что-то произошло, знали бы. А вот с обязательной сдачей теста на «корону» для вновь заезжающих я согласен.

В общежитиях обязательна ежедневная уборка мест общественного пользования, вахтеры пользуются средствами индивидуальной защиты, а доступ лиц, не проживающих в общежитии, ограничен.

Об открытии общежитий в ТГПУ им. Л. Н. Толстого на момент публикации материала ничего не известно.