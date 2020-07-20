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Сожитель уроженки Тульской области систематически избивал ее 2-летнего сына
Фото: соцсети.

Сожитель уроженки Тульской области систематически избивал ее 2-летнего сына

На допросе подозреваемый заявил следователю, что испытывает к мальчику неприязнь.

Накануне на пункт охраны поселка в Дмитровском городском округе Московской области пришел заплаканный 2-летний мальчик. Ребенок рассказал, что сбежал от родителей.
 
Мальчику вызвали скорую, и после осмотра медики приняли решение о госпитализации. По данным местных СМИ, в больнице у малыша диагностировали сотрясение мозга, перелом верхней челюстной пазухи, а также ушибы и ссадины.
 
Полицейские установили, что мама ребенка — 29-летняя уроженка Тульской области. 
Женщину и ее 22-летнего сожителя доставили в отдел полиции, после чего выяснилось, что малыша избил сожитель.
Мужчину подозревают по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
 
«По предварительным данным следствия, в период времени с 1 по 18 июля 2020 года мужчина систематически причинял малолетнему пасынку телесные повреждения, нанося удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям ребенка. На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
 
Кроме того, в отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:40 +9
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