Сожитель уроженки Тульской области систематически избивал ее 2-летнего сына

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На допросе подозреваемый заявил следователю, что испытывает к мальчику неприязнь.

Накануне на пункт охраны поселка в Дмитровском городском округе Московской области пришел заплаканный 2-летний мальчик. Ребенок рассказал, что сбежал от родителей.

Мальчику вызвали скорую, и после осмотра медики приняли решение о госпитализации. По данным местных СМИ, в больнице у малыша диагностировали сотрясение мозга, перелом верхней челюстной пазухи, а также ушибы и ссадины.

Полицейские установили, что мама ребенка — 29-летняя уроженка Тульской области.

Женщину и ее 22-летнего сожителя доставили в отдел полиции, после чего выяснилось, что малыша избил сожитель.

Мужчину подозревают по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

«По предварительным данным следствия, в период времени с 1 по 18 июля 2020 года мужчина систематически причинял малолетнему пасынку телесные повреждения, нанося удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям ребенка. На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Кроме того, в отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».