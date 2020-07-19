На ул. Кутузова в Туле сбили пешехода

По словам очевидцев, пострадавший неожиданно выбежал на проезжую часть.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 19 июля в Туле, на ул. Кутузова, в районе дома № 82 произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и пешехода.

По словам очевидцев, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть, а водитель, ехавший в сторону ул. Гастелло, не успел затормозить и сбил его.

По словам очевидцев, у пешехода имеются признаки алкогольного опьянения, он госпитализирован. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.