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На ул. Кутузова в Туле сбили пешехода

На ул. Кутузова в Туле сбили пешехода

По словам очевидцев, пострадавший неожиданно выбежал на проезжую часть.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 19 июля в Туле, на ул. Кутузова, в районе дома № 82 произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и пешехода.

По словам очевидцев, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть, а водитель, ехавший в сторону ул. Гастелло, не успел затормозить и сбил его.

По словам очевидцев, у пешехода имеются признаки алкогольного опьянения, он госпитализирован. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 1
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 2
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 3
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 4
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 5
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 22:18 +2
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