В п. Угольный автомобилист избил дорожного рабочего

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что на одной из улиц поселка Угольный происходит драка. Прибывший на место экипаж обнаружил мужчину, лежавшего на земле без сознания.

Злоумышленник, нанёсший потерпевшему телесные повреждения, был задержал на месте происшествия и передан следственно-оперативной группе для разбирательства. Пострадавшего госпитализировали.

Выяснилось, что избитый мужчина вместе с коллегами проводил дорожные работы – отсыпал щебнем дорогу, прилегающую к домам. Автовладелец, видимо, очень спешил – на просьбу немного подождать он отреагировал неадекватно и накинулся на рабочего с кулаками.