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В п. Угольный автомобилист избил дорожного рабочего

В п. Угольный автомобилист избил дорожного рабочего

Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что на одной из улиц поселка Угольный происходит драка. Прибывший на место экипаж обнаружил мужчину, лежавшего на земле без сознания. 

Злоумышленник, нанёсший потерпевшему телесные повреждения, был задержал на месте происшествия и передан следственно-оперативной группе для разбирательства.  Пострадавшего госпитализировали.

Выяснилось, что избитый мужчина вместе с коллегами проводил дорожные работы – отсыпал щебнем дорогу, прилегающую к домам. Автовладелец, видимо, очень спешил – на просьбу немного подождать он отреагировал неадекватно и накинулся на рабочего с кулаками.

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