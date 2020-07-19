Какие дома Тулы останутся без электричества 20 июля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

Хлебная пл., 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а, 5-а, 8, 15, 7, 8 к. 9, 6-б,

ул. Колетвинова, 6,

ул. Калинина, 83-а, 26-а, 79-г, 81, 83, 24 к. 1, 98-108, 133, 137, 141,

ул. Декабристов, 126-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 112, 106,

ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.), 102-а, 102-б,

ул. Дальняя, 7-57 (нечётн.), 43-а, 57-а, 8-64 (чётн.),

ул. Яблочкова, 67-97, 99-129 (нечётн.), 54-а,

ул. Лобачевского, 1-б,

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),

ул. П. Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),

ул. Грибоедова, 31-62,

ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Писемского, 14,

ул. Красина, 55,

ул. Н. Неман, 2-19,

ул. Демьянова, 41, 43, 45,

ул. Некрасова, 62,

ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),

ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.),

ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),

ул. Станиславского, 62-70 (чётн.),

ул. Салтыкова-Щедрина, 14,

п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 7, 36-а, 42-а, 40-а, 35, 37, 41, 17, 21, 23, 2-64 (чётн.), 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 9/1,

ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 51-(частный сектор), 37, 43, 45, 47, 49, 49-а, 49-б, 50, 51,

ул. Садовая, 1, 3, 2-38 (чётн.), 23-69 (нечётн.),

ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-в, 1-34, 35-а, 35-б,

СНТ «Деревообработчик», 1-40,

СНТ «Шахтёрский», 21,

ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 21, 23, 33, 37, 39, 43-65 (нечётн.), 43-а,

1-й Квартал, 12-96 (чётн.),

п. Угольный,

СНТ «СЭЗА»,

Мясново: ул. Громова, 1-9, 15-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в,

ул. Переходная, 4, 5, 6,

ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,

ул. Планерная, 2,

ул. В. Краснослободская, 5-11, 31-61 (нечётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б, 61-а, 61-б, 53-а, 53-б, 8-36, 46-72 (чётн.),

ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.), 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),

Клинской пр-д, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а,

ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),

ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,

ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а,

2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,

ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-28, 24-а, 28-а,

ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а, 13-23,

ул. Новая, 1-61 (нечётн.), 2-а, 2-66 (чётн.),

ул. Шевченко, 2-68 (чётн.), 1-а-67 (нечётн.),

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Кудрявцевская, 1-87 (нечётн.), 2-76 (чётн.),

Орловское шоссе, 45-141 (нечётн.), 58-146 (чётн.), 64-а, 61-а, 61-в, 87-а, 97-а, 99-а, 101-а, 121-а, 152, 132-а,

пер. Дачный, 1-12,

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.),

ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (нечётн.),

ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

пер. Вахрушева, 1-13, 13-а, 13-б,

ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.), 42-а,

ул. Пирогова, 2-а, 2-23,

ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),

ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8, 13-21, 21-а, 35,

ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.),

ул. Чкалова, 35-63 (нечётн.), 30-54 (чётн.),

ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),

ул. Каратьева Аллейка.