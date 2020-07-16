Депутаты предложили полностью запретить в Тульской области продажу алкоголя три дня в году

Дебаты были бурными! О чем говорили в думе и что случилось дальше – в нашем материале

С законопроектом — запретить полностью продажу алкоголя три дня в году (в День защиты детей, День молодежи и знаний) — выступила фракция ЛДПР Тульской областной думы. По словам ее руководителя Александра Балберова, этот законопроект является антиалкогольной рекламой. Депутат сильно недоумевал, почему «мамы-папы-депутаты, многие из которых многодетные», не понимают глубинного смысла этого предложения.

Александр Балберов - У нас самые драконовские ограничения по продаже алкоголя в рабочие дни — только с 14.00. Это перебор. Это надо будет пересмотреть, — высказался депутат. — Но запрет на продажу всего 3 дней из 365 покажет наше отношение к детям. Такая норма принята в 48 регионах, она направлена на создание положительного образа праздникам, связанным с детьми и молодежью.

С Балберовым не согласился Александр Белов, по его словам, ограничения не привели к сокращению преступлений, связанных с алкоголем.

- Появится точки ночных продаже, где можно купить бухло. Ограничения не работают на результат, — заявил Белов.

- А я никогда не видел массовых пьянок в День молодежи. Давайте прекратим это обсуждение, — предложил депутат Михаил Иванцов.

Депутат Юрий Моисеев недоумевал, какая связь между алкоголем и детьми, ведь продажа алкоголя лицам моложе 18 лет запрещена:

- У нас растет оборот незаконного алкоголя и суррогата. Появились магазины, продающие оборудование для домашнего изготовления алкоголя. Действительно ли этот закон повлияет на защиту детей от алкоголя и будет способствовать повышению трезвости населения, борьбе с нелегальным оборотом алкоголя?

Депутат Денис Бычков напомнил, что продажа алкоголя — это еще и малый бизнес:

- Нельзя принимать этот законопроект, так как он создает прецедент. Начнем с трех дней, а в году 365. И можно дойти до полного запрета продажи алкоголя. Нужны не ограничения продажи, а продвижение ЗОЖ и культуры питья.

- А давайте еще и на новогодние каникулы на 7 дней запретим продажу алкоголя. Тогда точно поздоровеем, — пошутил Михаил Иванцов.

Коллег поддержал Александр Рем:

- Благими намерениями сами знаете что… Почему именно эти праздники? Почему именно 3 дня? У нас была история с полным запретом продажи алкоголя. Помним, чем это закончилось. Проблема в том, что все равно будут продавать — из-под полы, суррогат. Нужно не новые ограничения вводить, а усилить контроль за уже имеющимися.

Предложение ЛДПРовцев было отклонено, но не единогласно — против проголосовало чуть больше половины депутатов.

Аналогичное бурное обсуждение вызвало предложение коммунистов ограничить продажу энергетиков детям. В отличие от предыдущего против этого депутаты выступили почти единогласно.