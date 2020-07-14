Восточный обвод встал в пробку из-за ДТП с трамваем

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Кроме того, затруднение движения наблюдается на ул. Ложевой.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 14 июля на повороте с ул. Ложевой на Восточный обвод в Туле столкнулись трамвай и легковой автомобиль Renault.

Из-за автоаварии на Восточном обводе и ул. Ложевой образовались внушительные пробки. На момент публикации новости скорость движения составляла менее 5 км/ч.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что в результате автоаварии никто не пострадал.