На Одоевском шоссе в Туле насильник напал на женщину

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Региональный следственный комитет расследует обстоятельства нападения на женщину в Ленинском районе Тульской области. Преступление было совершено днем 4 июля. Применяя физическое насилие, преступник совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера и скрылся.

«В целях установления местонахождения злоумышленника, сотрудниками следственного управления совместно с сотрудниками УМВД России по Тульской области проверялись близлежащие жилые массивы, предприятия торговли, стройплощадки. В короткие сроки, по особым приметам, которые сообщила потерпевшая, местонахождение мужчины было установлено», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации Myslo, преступник напал на женщину в районе Одоевского шоссе.