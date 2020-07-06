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На Одоевском шоссе в Туле насильник напал на женщину
Фото: СУ СК РФ по Тульской области

На Одоевском шоссе в Туле насильник напал на женщину

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Региональный следственный комитет расследует обстоятельства нападения на женщину в Ленинском районе Тульской области. Преступление было совершено днем 4 июля. Применяя физическое насилие, преступник совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера и скрылся.
 
«В целях установления местонахождения злоумышленника, сотрудниками следственного управления совместно с сотрудниками УМВД России по Тульской области проверялись близлежащие жилые массивы, предприятия торговли, стройплощадки. В короткие сроки, по особым приметам, которые сообщила потерпевшая, местонахождение мужчины было установлено», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
 
По информации Myslo, преступник напал на женщину в районе Одоевского шоссе.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:18 +4
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ТулаЛенинский район

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