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Как медведь стал Чебурашкой и зачем он это сделал: тулячка сняла мультик на конкурс NatGeo и «Союзмультфильма»
Кадр из мультфильма Галии Трушечкиной.

Как медведь стал Чебурашкой и зачем он это сделал: тулячка сняла мультик на конкурс NatGeo и «Союзмультфильма»

Российский клуб National Geographic и Союзмультфильм обещали подвести итоги творческого конкурса уже 7 июля. Болеем за землячку!

Тульский библиотекарь и очень творческий человек Галия Трушечкина сняла пластилиновый мультик про медведя и крокодила. При чем тут Чебурашка? Сейчас расскажем!

Творческий конкурс российский клуб National Geographic и «Союзмультфильм» посвятили любимым персонажам детских мультиков. Участникам со всей страны предложили нарисовать или снять небольшую историю, сюжет которой будет построен вокруг одного из трех персонажей мультиков «Союзмультфильма». Героев было три: Тама-Тама из «Нового Простоквашино», Зебра в клеточку из одноименного мультика и легендарный Чебурашка.

Одной из участниц конкурса стала наша землячка Галия Трушечкина. Myslo уже не раз писал о ее серии мультиков про Песочницу, а еще Галия победила в писательском марафоне, организованном молодежным медиацентром «T-RECS» вместе с Myslo.

Галия Трушечкина

– Я не планировала участвовать в конкурсах и снимать мультики про Чебурашку. Я вообще не люблю иметь дело с уже известными персонажами, у меня всегда что-то свое. Но когда узнала о конкурсе, идея пришла мгновенно. Я долгое время работала продавцом-консультантом в магазинах детских игрушек. Даже свой магазин открывала — он проработал год. Меня всегда занимало: о чем думают игрушки, сидя на полках, что они чувствуют, когда их кто-то уносит домой, когда их внезапно уценяют? Вдруг они расстраиваются уценке: значит, не нужны никому... Или, наоборот, уценка дает шанс быть купленным…

Эти мысли и легли в основу мультика. Новый пластилиновый мульт «Плюшевый и резиновый» — это история про необычного Чебурашку. По сюжету, плюшевого медвежонка, живущего в магазине игрушек, внезапно уценили. Что же делать, ведь его теперь точно купят, а в магазине останется его лучший друг, резиновый крокодил…

Съемки заняли три дня: один день девушка готовила декорации, второй день ушел на героев, третий — съемка и озвучка. Мы уже рассказывали, как снимает Галия: она режиссер и декоратор, оператор и монтажер. И озвучка ее! Она последовательно меняет положение и мимику героев, весь процесс снимает на фотокамеру, загоняет снимки в специальную программу, монтирует, озвучивает разными голосами, и — voilà – мультик готов.

Всего «Плюшевый и резиновый» состоит из 350 кадров. В отличие от предыдущих мультфильмов про «Песочницу», где использовался кинетический песок, этот – полностью пластилиновый. 

Смотрим мультик!

История вышла наивной и трогательной, нам понравилось. Пожелаем Галии успехов! Итоги конкурса подведут завтра, 7 июля, вот тут.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:59 +4
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